Willian pode ficar com a vaga de Roger no Corinthians Roger no banco de reservas? É grande a possibilidade de Emerson Leão deixar seu camisa sete como opção diante do Bragantino, em Bragança Paulista, domingo. O treinador gostou e elogiou muito o rendimento do jovem Willian na quarta-feira, no empate por 1 a 1 com o Marília. De quebra, anda insatisfeito com o baixo nível apresentado por seu ex-titular e irritado pelas críticas feitas por ele sobre a falta de ousadia do time diante do Palmeiras. O meia garante não estar preocupado e com medo de perder a vaga. ?Nem um pouco. O professor [Leão] tem de jogar com aquilo que acha que cumprirá melhor a situação tática pretendida por ele?, afirmou o jogador, nesta quinta-feira à tarde, no Parque São Jorge, após trabalhos físicos com o preparador Fernando Leão. ?Infelizmente estava suspenso nesta partida [de Marília], mas estou disposto a ajudar, independentemente da forma que ele me utilizar?, seguiu o jogador, com semblante fechado, alguns momentos até de cabeça baixo na entrevista coletiva. Leão já havia cogitado deixar o jogador de fora no início do Paulista. A ameaçada deixou Roger ligado e com fome de gols: foram quatro diante do Rio Claro e a conquista de um respiro. Agora, mais uma vez parece demonstrar pouco disposição, apesar do discurso otimista. ?É sempre bom jogar e estou pronto, em dia?, afirmou, sem muita convicção. O grande problema é a pressão sobre Leão. O técnico foi bastante questionado por ter deixado Willian no banco contra o Palmeiras - o que deixou a equipe frágil ofensiva. Quarta-feira, com a suspensão de Roger, teve mais uma vez de apelar para o garoto de 18 anos e não se decepcionou. Apesar do empate, Willian deixou o time mais rápido e ofensivo. ?Realmente ele vem crescendo bastante de rendimento e tem meu total apoio?, disse Leão, ainda nos vestiários em Marília. Como o técnico acha que a equipe fica vulnerável com dois meias, Roger está bastante ameaçado. Nilmar na mesa cirúrgica Está confirmado: Nilmar opera o joelho esquerdo na terça-feira, na clínica do médico da seleção brasileira, José Luiz Runco, acompanhado de Fábio Novi, do Corinthians. O atacante embarcou nesta quinta à tarde para o Rio. Após a cirurgia, deve ficar mais dois dias sob os cuidados de Runco e depois retorna para São Paulo para iniciar a fase de fisioterapia. O tratamento, inicialmente, será no Parque São Jorge, mas advogados do jogador e do clube devem entrar num acordo por uma saída amigável do atacante. Os representantes de Nilmar querem que o Corinthians cumpra com sua palavra e homologue um acordo até junho. O clube, porém, já estuda uma rescisão de contrato imediata. ?Todas as possibilidades estão abertas, vamos sentar e conversar?, afirmou Renato Duprat, representante da MSI. Nilmar não é o único problema do Corinthians. O goleiro Jean pode desfalcar a equipe diante do Bragantino, domingo, no interior do estado. Ele sofreu uma forte lesão no ombro esquerdo, quarta-feira e, segundo o médico Paulo de Faria, é dúvida. ?Ele está fazendo tratamento intensivo, à base de analgésicos e de fisioterapia e pode não jogar domingo?, afirmou o médico. Carlão, com dores na região lombar, segue sob observação e Edson, com contratura na coxa esquerda está fora. Amoroso deixou o campo, em Marília, com gelo na panturrilha direita. ?Apenas por precaução?, garante Faria.