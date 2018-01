Willian revela que Oscar acertou com time chinês: 'Já se despediu'

O meia Oscar está mesmo de saída do Chelsea. A confirmação foi dada pelo seu colega, o também brasileiro Willian, que revelou neste sábado que o companheiro inclusive já se despediu do elenco. O ex-jogador de São Paulo e Inter está de malas prontas para o futebol chinês, para defender o Shangai SIPG.

"O Oscar já se despediu. É um grande amigo que vai embora, mas desejamos o melhor para ele e para a família dele também", disse Willian em entrevista à ESPN Brasil. "Sabemos que a carreira de jogador é corrida, acaba rápido. Então, quando aparece uma oportunidade dessa, a gente pensa na nossa família e em fazer nosso pé de meia para quando parar, parar bem."

A entrevista de Willian foi dada momentos depois de o Chelsea derrotar o Crystal Palace por 1 a 0, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. Oscar mais uma vez não atuou e sequer ficou no banco de reservas.

A imprensa inglesa já vinha dando como certa a transferência do jogador, e na sexta-feira o técnico Antonio Conte classificou o futebol chinês como "um perigo" para os outros clubes do mundo. O Shangai SIPG teria chegado a um acordo com o Chelsea para levar Oscar por US$ 65 milhões.