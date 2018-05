Willian se diz pronto para ser titular do Cruzeiro na Libertadores

BELO HORIZONTE - A confirmação da baixa de Dagoberto para o primeiro duelo do Cruzeiro no mata-mata da Copa Libertadores aumentou a expectativa de Willian. O atacante espera substituir o companheiro no time titular que entrará em campo nesta quarta-feira, contra o Cerro Porteño, no Mineirão.

"Este jogo tem uma importância gigantesca. A vontade é de jogar, sei da minha importância e do que posso produzir. Estou muito motivado e espero aproveitar mais uma vez a oportunidade. Creio que amanhã [quarta] não será diferente, me doarei ao máximo para ajudar o Cruzeiro a sair vitorioso", disse o atacante.

Dagoberto ficará de fora por causa de uma lesão na coxa direita. Ele se machucou na final do Campeonato Mineiro, no domingo. Mas somente nesta terça foi vetado pelo departamento médico. Sem o atacante, o técnico Marcelo Oliveira deve devolver Willian à equipe titular.

Motivado pela nova chance, o atacante já sabe qual será a postura do Cruzeiro em campo, no jogo de ida das oitavas de final. "Devemos entrar ligados, a concentração tem que ser grande. Nós temos de estar mobilizados, um ajudando ao outro, para fazermos um jogo perfeito e conseguirmos a vitória", pregou.

"São dois jogos, então não adianta querer ganhar de 5 a 0. Tem que buscar com calma fazer o primeiro gol. O adversário tem qualidade e se classificou com méritos. Sabemos da nossa força no Mineirão, temos de impor isso, com vontade, inteligência, envolvendo a equipe adversária, que os gols sairão naturalmente", afirmou.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Elisson e Fábio;

Laterais-direitos: Ceará e Mayke;

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Dedé e Léo;

Laterais-esquerdos: Egídio e Samudio;

Volantes: Henrique, Lucas Silva, Souza e Tinga;

Meias: Elber, Everton Ribeiro, Júlio Baptista e Marlone;

Atacantes: Borges e Willian.