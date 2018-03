Willian deve ser o substituto de Borja com a camisa 9 do Palmeiras

Autor de um dos gols da vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Novorizontino, o atacante Willian é o favorito para ocupar a vaga de Borja, que está com a seleção da Colômbia e vai desfalcar a equipe no jogo diante do Novorizontino, quarta-feira. As outras opções para atuar como camisa 9 são os garotos Papagaio e Fernando; Guerra também já atuou como referência no Campeonato Paulista. Se Willian for confirmado como referência, Keno deverá jogar pelos lados.

Willian a qualidade das opções disponíveis para o técnico Roger Machado. "Eles (os garotos) estão trabalhando e, às vezes, você não escolhe jogo no futebol. O que nos dá segurança é o que eles estão fazendo. Se ele sentir, independentemente de ser decisão, ele vai colocar. Ficamos tranquilos quanto a isso. Ele sabe também que pode contar comigo nessa posição, o que ele decidir a gente vai ficar tranquilo. Está todo mundo preparado para fazer o melhor", disse o atacante em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, na Academia de Futebol.

Willian se colocou à disposição para fazer a função de camisa 9. "O Roger sabe que faço essa função. Mas ele é o treinador, sabe que pode contar comigo também. Ele que vai decidir. Importante é aproveitar as oportunidades. Estou muito feliz pelos lados. A decisão que ele tomar será a melhor".

O Palmeiras tem o melhor do Campeonato Paulista, com 22 gols marcados. Borja é o artilheiro com seis, enquanto Willian tem dois gols na temporada. "Desempenho é muito positivo. O Roger esperava, na parte ofensiva, ter esse papel. Ele trabalha muito com números, e está sendo especial para a equipe. A gente fica feliz. Além disso, estar fazendo os gols, com ataque bem positivo. Precisamos sempre manter assim", afirmou.