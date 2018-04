Willian torce por volta de Felipe Melo ao Palmeiras: 'Vai somar muito'

O atacante Willian, do Palmeiras, afirmou nesta segunda-feira, em entrevista ao canal SporTV, que torce pela reintegração de Felipe Melo ao elenco do clube. O volante está afastado há cerca de um mês, desde ter brigado com o técnico Cuca, mas pode voltar a trabalhar com os demais jogadores caso não encontre até quinta-feira um clube do exterior disposto a contratá-lo.

"Tenho certeza que ele não vai sair, não. Claro que isso é um caso da diretoria e do Cuca, mas eu tenho um respeito e um carinho pelo Felipe", disse Willian, autor de dois gols e de uma assistência na vitória por 4 a 2 sobre o São Paulo, no último domingo. "Tenho certeza que ele vai nos ajudar muito se for reintegrado. Vai somar muito. É um jogador de qualidade, de potencial e entrega muito grandes. Tenho certeza que a diretoria e o Cuca vão decidir com calma", comentou.

Felipe Melo atuou pela última vez em 26 de julho, na eliminação na Copa do Brasil. Depois do jogo com o Cruzeiro, ele se desentendeu com o técnico Cuca e passou a treinar separado do resto do elenco. A situação alterou um pouco nos últimos dias. A diretoria promoveu um encontro entre treinador e jogador. Os dois voltaram a se falar e iniciaram um entendimento.

Cuca promete que contará com a volta de Felipe Melo ao elenco se até quinta-feira o volante não foi negociado com outra equipe. "Tenho certeza que a diretoria e o Cuca vão decidir com calma, mas com certeza é um jogador que todo grupo queria ter, pela sua importância como atleta. Se voltar, será bem-vindo", afirmou.