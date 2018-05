Willians é apresentado e evita comparações com Ralf no Corinthians

Willians já está treinando há uma semana no Corinthians, mas apenas nesta terça-feira assinou contrato para defender o time depois de ser emprestado pelo Cruzeiro em uma transação que acabou levando o garoto Marciel, da base corintiana, ao clube mineiro. Após assinar acordo, o volante foi oficialmente apresentado como reforço após o treino que o elenco alvinegro realizou na última tarde no CT Joaquim Grava.

"Estou muito feliz de estar aqui. Demorou um pouquinho, mas estou feliz e trabalhando com o grupo. Agora espero corresponder dentro de campo e ajudar o Corinthians", afirmou o atleta, que também evitou comparações com Ralf, antigo titular da posição que foi negociado com o futebol chinês no início deste ano. "Procuro melhorar, mas sem me comparar ao Ralf. É o Willians que está chegando. Vou fazer de tudo para ter uma história no Corinthians", completou.

Willians também ressaltou que pode atuar tanto como primeiro ou como segundo volante e confia que poderá ter uma passagem vitoriosa pelo Corinthians, apesar de ter assinado contrato apenas até o final deste ano e de o clube ter sofrido um grande desmanche em seu elenco após a conquista do hexacampeonato brasileiro, em 2015.

"Não tenho esse problema (sobre em que posição jogar), mas vou continuar treinando. Ainda não conversei com o Tite, espero fazer isso o quanto antes, mas o importante é entrar e poder ajudar. Se eu estiver no grupo, está bom. Espero ajudar muito. Chego para poder ganhar títulos", ressaltou.

Para poder ficar à disposição de Tite, Williams ainda precisa ser regularizado junto à CBF. O atleta inicialmente terá de brigar por posição com Bruno Henrique, pois o outro volante da equipe é o titular absoluto Elias. A equipe corintiana voltará a campo nesta quinta-feira, quando encara o Audax, em Osasco, pela segunda rodada do Paulistão.

MESMO TIME

O treino tático que o Corinthians realizou na tarde desta terça indicou que Tite irá manter a mesma formação titular que iniciou o duelo no qual o time derrotou o XV de Piracicaba por 1 a 0, no Itaquerão, no último domingo, na estreia no torneio estadual. A principal novidade deverá figurar no banco de reservas: o meia-atacante Guilherme, reforço que já está regularizado para poder estrear.

Assim, o Corinthians deve ir a campo nesta quinta-feira com Cássio; Fagner, Felipe, Yago e Uendel; Bruno Henrique; Romero, Elias, Rodriguinho e Lucca; Danilo.