Willians fica fora de amistoso e se aproxima de deixar o Cruzeiro Especulado no Corinthians, o volante Willians não vai participar do amistoso que o Cruzeiro vai fazer na quarta-feira, contra o Rio Branco, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES). O jogador, que fechou 2015 como titular, nem foi relacionado pelo técnico Deivid para a viagem até o Espírito Santo.