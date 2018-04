Willians não teme fazer nova função no Flamengo O volante Willians deverá ter nova função no Flamengo em 2010. Terceiro homem do meio-de-campo na reta final da campanha que deu ao clube o título do Campeonato Brasileiro de 2009, ele atuará mais recuado no início da temporada, já que o time da Gávea perdeu Airton, contratado pelo Benfica.