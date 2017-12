Wilson acatou as ordens de Liedson ?Toma, garoto. Essa camisa agora é sua. Você tem de meter um monte de gol em todos os times?, disse Liedson, na sexta-feira, a Wilson. A transferência para o Sporting de Portugal estava concretizada e o fim de semana de Wilson passou a ser mais cheio de ansiedade do que estava sendo. Ele é muito amigo de Liedson, de quem ganhava presentes e roupas. Torceram juntos para que a transação se definisse de uma vez. ?Ele torcia porque queria ganhar mais lá em Portugal e eu porque sei que seria minha chance. Se eu tivesse dinheiro, acho que até daria um pouco para o Sporting fechar de vez com o Liedson. Sabia que era a minha vez.? Leia mais no Jornal da Tarde