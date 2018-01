Wilson Coimbra vai comandar Palmeiras Enquanto a diretoria não define a contratação do novo técnico, Wilson Coimbra vai como interino, nesta quinta-feira, às 20h30, contra o Mogi Mirim, no Parque Antártica, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Apesar de dizer que tem o sonho e a capacidade para dirigir uma equipe grande, Coimbra não quer alimentar esperanças. Está ciente de que não será efetivado no cargo e, por isso, pretende fazer seu trabalho em silêncio. "Confio em mim e sei que tenho condições de ser técnico de um time grande. Mas, por enquanto, vou pensar só no Mogi Mirim", diz Coimbra, treinador do time B do Palmeiras. Ele já teve uma experiência na equipe principal ano passado: venceu o Santos por 4 a 0, na Vila Belmiro, no período de transição de Jair Picerni para Estevam Soares. Naquela oportunidade, ele promoveu uma surpresa: escalou o volante Adãozinho com a camisa 10. "Ele vinha treinando comigo no time B e eu o conhecia muito bem". Para esta quinta-feira, ele não descarta uma nova surpresa do gênero. Jogadores encostados, que freqüentemente atuam pelo time B, como o volante Francis e o meia Léo, podem ganhar uma chance. "É possível. Eu os conheço bem, sei de suas capacidades", diz Coimbra. "Mas vou procurar mexer pouco no time que vinha jogando". Sendo assim, as maiores dúvidas ficam para o setor de meio-de-campo. Marcinho e Corrêa estão suspensos. Magrão, com dores musculares, não sabe se joga. "Espero que ele se recupere. Conto com o Magrão para definir a equipe", diz Coimbra.