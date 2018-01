Wilson comanda a sensação Mogi Mirim Toda criança sonha em ser dona de uma bola de futebol. Wilson de Barros teve muitas. Chegou a ser goleiro, "bem fraco", como ele mesmo diz. Parou de jogar em 1964 e foi trabalhar na empresa do pai. Em 1982, voltou a ser dono de bolas de futebol e, mais do que isso, de um time de futebol: o Mogi Mirim, que vem sendo a sensação do Campeonato Paulista. Por conseqüência, é o dono do esporte na cidade de 60 mil habitantes, a 160 quilômetros da capital. Ele nega. "Sou dono da minha empresa. Do Mogi Mirim, sou apenas o comandante. Sou centralizador, resolvo tudo, mas não sou o dono", diz, contra todas as evidências. O estádio, construído por ele, tem o seu nome. Nas camisas vermelhas do time está escrito, com letras brancas, o nome Barros. Que remete à sua loja de autopeças. Wilson de Barros, de 60 anos, se esforça para separar sua atuação na empresa, que tem 220 funcionários, e no clube, que tem gastos mensais de R$ 200 mil, incluindo salários de jogadores, comissão técnica e funcionários. "O meu maior orgulho é que nos 23 anos que dirijo o Mogi, ninguém pode dizer que teve o salário atrasado um dia que fosse. E, quando dá, pago adiantado um ou dois dias." Barros chega à empresa todo dia às 8 horas. De vez em quando, passa no clube, mas garante que o pensamento maior é para os negócios. "Tenho um bom diretor de futebol, o Henrique Storti, e meus dois filhos que se dedicam mais. Ajudo com os meus telefonemas." Ele abre um sorriso para explicar que telefonemas são esses. De uma gaveta, tira um maço enorme de cartões. "Conheço gente do Brasil todo que mexe com futebol. Presidentes de clube, empresários, atletas. Fico aqui na sala, conversando, trocando informações." Foi assim, na base do telefone, que montou o time que já venceu Corinthians e Palmeiras em 2005. A decisão foi radical. "O time havia caído para a Série C do Brasileiro e dispensei quase todo mundo. Quando cai, não pode aproveitar um ou outro porque cai de novo." Na rodada final do Paulistão, o Mogi vai receber o São Paulo. Muita gente, na cidade, acredita que pode ser a decisão do campeonato, mas Wilson, que é são-paulino, discorda. "Tenho pés no chão. O Santos e o São Paulo devem se distanciar do Mogi, porque eles têm mais recursos. Os jogadores acreditam no título, e têm de acreditar, mas não vou ficar falando, dando uma de marqueteiro. Depois, sai no jornal que falei em título e quem fica com cara de bobo sou eu." O estilo discreto não deve enganar ninguém. Wilson é um apaixonado por futebol. Detesta, por exemplo, os que dizem que esporte é negócio, nada mais. "Isso é besteira. Sem paixão, o futebol não existe. O que tem de fazer é tratar a paixão com profissionalismo. Isso nós fazemos. E tem muita gente que fala em negócios e trata o futebol com amadorismo." Pescador - Dentro de alguns meses, Wilson de Barros irá à Europa. "Vou me informar sobre as novidades de gerenciamento esportivo. Na prática, não acho uma boa ficar fazendo as escolas que têm por aí, não." Ele é crítico da Lei Pelé. "Agora, os empresários são donos dos jogadores, o clube só perde." Por isso, tomou atitudes drásticas. "Acabei com dente de leite, infantil e juvenil. Só ficaram os juniores e profissionais. Não vou cuidar de jogadores dos outros. Tinha dentista para todo mundo, agora não. Vou cuidar de dente dos outros?" Nas férias, ele aproveita para pescar. Adora, mas aí também mostra o estilo discreto. Não exagera ao contar seus feitos. "O maior peixe foi um mandi de dez quilos. Não vou mentir no jornal, né? Vamos com calma, quem sabe um dia pesco um peixe maior."