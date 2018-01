Wilson e Gavilán estréiam no Inter O Internacional promove as estréias do zagueiro Wilson e do meia-armador paraguaio Gavilán e volta para o esquema 4-4-2 para defender a liderança do campeonato gaúcho contra o Caxias, neste sábado, no estádio Centenário. O time está embalado pela vitória sobre o Grêmio, por 2 a 1, no domingo passado, e se conseguir mais três pontos ficará a um passo da conquista de uma das duas vagas do grupo para as finais, marcadas para julho. O Internacional lidera a classificação, com quatro pontos, seguido por Caxias e Juventude, com dois, e Grêmio, com apenas um. O Caxias também sonha com a classificação, mas está na obrigação de vencer e de marcar seu primeiro gol no campeonato. O time conta com a volta do lateral Cláudio, que estava suspenso, e do atacante Lê, recuperado de lesão. Grêmio e Juventude fazem o outro jogo da rodada no estádio Olímpico, em Porto Alegre.