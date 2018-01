Wilson Mano assume a Francana Depois da saída de Marco Antônio Machado, a diretoria da Francana agiu rápido e contratou o técnico Wilson Mano para buscar a reabilitação no Campeonato Paulista da Série A-2. O treinador chega com a responsabilidade de tirar o time de Franca da lanterna do Grupo 1, sem nenhum ponto ganho, depois de três derrotas, nas três primeiras rodadas. "O objetivo é buscar a reabilitação na Série A-2 e depois lutar pelas melhores posições. Estou bastante otimista", disse Wilson Mano, que já se apresentou no novo clube. O novo técnico já dirigiu times como XV de Jaú, Anápolis-GO e Jaboticabal, entre outros. Como jogador, foi revelado no XV de Jaú, e teve destaque no Corinthians, clube que se tornou ídolo pelo fato de atuar em todas as posições.