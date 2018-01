Wilson Mano assume o Jaboticabal O Jaboticabal, que faz campanha fraca no Campeonato Paulista da Série A3 (é o antepenúltimo colocado, com 5 pontos), contratou o técnico Wilson Mano, que foi volante do Corinthians na década de 80. Ele será o terceiro treinador do time na competição, já que Edson Machado saiu no meio da semana passada e o preparador físico Alexandre Alves assumiu interinamente até a contratação de um novo profissional. Com a chegada de Wilson Mano, aumentou no clube o número de ex-jogadores do Corinthians que foram campeões brasileiros em 1990: o zagueiro Guinei e o meia Tupãzinho ainda jogam e o ex-volante Márcio Bittencourt é o gerente de futebol do Jaboticabal. Após oito rodadas, quatro times da Série A3 já trocaram de técnico. O lanterna União de Mogi é o campeão em mudanças. Depois de Ivan Silva, o uruguaio Ricardo Estrade e Marcelo Passiani dirigiram o clube, que agora contratou José Luís Soares. O Independente trocou o ex-meia Aílton Lira por Roberto Fernandes, e o Barretos demitiu Toninho Cobra para acertar com Vílson Tadei.