Wilson Mendonça admite erro em jogo do Pernambucano ?Estou triste, sou perfeccionista, não gosto de errar?, afirmou nesta quinta-feira o árbitro Wilson de Souza Mendonça, referindo-se ao seu erro no jogo de 18 de março entre Central e Vera Cruz, pelo Campeonato Pernambucano. Na ocasião, o juiz não validou um gol legítimo de Rivelino, do Vera Cruz, que chutou de fora da área. A bola entrou, mas passou direto pela rede. Wilson de Souza deu tiro de meta. O Central venceu por 2 a 1. Ao rever o lance pela televisão, o juiz reconheceu o erro e pediu desculpas ao time prejudicado e à torcida. Mas o Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco, de forma inédita no futebol, ordenou a mudança do placar para 2 a 2. Wilson de Souza Mendonça, juiz desde 1988 e integrante do quadro da CBF e da Fifa, cumpre punição administrativa e está suspenso por cinco jogos pela federação estadual de Pernambuco. O que alivia a consciência de Wilson de Souza é que o seu erro quase foi repetido no último domingo, por um outro árbitro, no mesmo estádio do Central, quando, numa cobrança de pênalti, a bola voltou a passar pela rede. O juiz não errou porque estava muito próximo. Segundo Wilson de Souza, foi detectado que a rede, mesmo nova, tem os nós soltos e não resiste a chutes fortes. ?Se o juiz está longe, vê a bola fora?, explicou. Para o presidente do Vera Cruz, Fernando Nogueira, a justiça desportiva pernambucana foi correta, validando um gol legítimo. ?Isso moraliza o futebol?, afirmou. Ele garante que se o Central efetivamente recorrer e conseguir modificar a decisão, ele irá entrar com todos os recursos cabíveis. ?Vou até o fim.? Se o Central conseguir manter o placar de 2 a 1 sobre o Vera Cruz, precisará de uma vitória - em dois jogos que ainda disputa pelo campeonato estadual, contra o Ipiranga e contra o Náutico - para ficar em segundo lugar (o Sport sagrou-se bicampeão pernambucano por antecipação) e conquistar uma vaga na Copa do Brasil. Caso contrário, a vaga só será da equipe caruaruense se vencer as duas partidas. O Central já contratou advogado e deve recorrer ao STJD, no Rio, segunda-feira, contra decisão do TJD-PE. ?Eu nunca vi uma mudança dessas no futebol?, afirmou Ronaldo Lima, presidente do Central. ?Assim, qualquer equipe que se sentir lesada poderá entrar com uma liminar na Justiça e o resultado será uma grande bagunça?, afirmou o dirigente, que lembra do polêmico lance de Maradona na Copa do México, em 1986, no duelo entre Argentina e Inglaterra, quando o camisa 10 tocou na bola com a mão antes de fazer um gol. ?Todo mundo viu, as emissoras mostraram, mas o juiz não viu e o resultado permaneceu.?