Wilson não treina e é dúvida para jogo contra o Grêmio

O Corinthians pode ganhar mais um desfalque para a partida decisiva contra o Grêmio, neste domingo, no Olímpico. O atacante Wilson, substituto do suspenso Finazzi, não treinou na manhã deste sábado, em Porto Alegre e corre o risco de não jogar. Segundo o médico do Corinthians, Dr. Paulo Farias, o atacante sente dores no joelho e por isto não participou da movimentação junto com o restante do elenco, no Estádio Beira-Rio. "O joelho dele está um pouco inchado, mas ainda vamos reavaliar antes do jogo", disse. Se Wilson não entrar em campo, quem enfrentará o Grêmio será Clodoaldo, que só fez quatro gols no Brasileirão. Wilson deixou o hotel com o restante do grupo e embarcou no ônibus, em direção ao Beira-Rio. No entanto, o jogador não apareceu em campo no treino aberto à Imprensa. Antes, o técnico Nelsinho Baptista promoveu um treino com portões fechados, que durou cerca de 1 hora, e não divulgou quais foram as movimentações ensaiadas. A final corintiana Após o treino, o volante Vampeta disse que o jogo contra o Grêmio vale como se fosse uma final para os corintianos. "Temos que entrar em campo com este pensamento, de dar o sangue pelo time e brigar pela vitória desde o primeiro minuto", disse o experiente jogador, campeão mundial pelo time em 2000. "Este é o jogo mais importante da história do Corinthians e se ganharmos vamos comemorar tanto quanto o São Paulo", completou Vampeta, se referindo ao campeão brasileiro deste ano.