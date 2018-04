Wilson Seneme apitará jogo de ida da final do Paulistão

SÃO PAULO - A Federação Paulista de Futebol sorteou nesta quarta-feira à tarde os árbitros dos jogos de ida das finais do Paulistão e do Troféu Campeão do Interior. E o sorteio definiu que Wilson Luiz Seneme apitará a primeira partida entre Corinthians e Santos, marcada para este domingo, às 16 horas, no Pacaembu.

Já para o primeiro duelo da final do interior, entre Penapolense e Ponte Preta, foi sorteado Paulo César de Oliveira, que será o responsável por comandar a arbitragem do jogo que acontecerá também neste domingo, às 19h30, no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis.

Seneme apitou pela última vez neste Campeonato Paulista no jogo entre São Paulo e Penapolense, válido pelas quartas de final, no Morumbi, onde o time da casa venceu por 1 a 0, em 28 de abril. Já a última partida arbitrada por Paulo César aconteceu na vitória de 4 a 1 do Penapolense sobre o Botafogo, sábado passado, em Ribeirão Preto, pela semifinal do Troféu Campeão do Interior.