Wilson treina no lugar de Jô em coletivo O Corinthians realizou na manhã desta sexta-feira um rápido coletivo entre titulares e reservas visando o clássico contra o Santos, domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, válido pela 40ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em 20 minutos de atividade, os titulares venceram com um belo de gol de Robert. Wilson entrou no lugar e Jô e formou a dupla de ataque com Gil. Os titulares jogaram com Doni; Coelho, Betão, Marcus Vinícius e Vinícius; Rogério, Fabinho, Fabrício e Robert; Gil e Wilson e os reservas: Jonatas; Pingo, César, Wendel e Moreno; Cocito, Vampeta, André Luiz e Renato; Abuda e Jô.