Winck acaba com mistério no Mogi O técnico Luís Carlos Winck já definiu o time do Mogi Mirim que enfrenta o União São João no próximo domingo, às 11 horas, no estádio Wilson Fernandes de Barros, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. No coletiva da manhã desta sexta-feira, o treinador fez algumas mudanças em relação ao time que foi goleado pelo Remo por 6 a 0 na última rodada. Na lateral-direita, Passos retorna ao time após longo período se recuperando de contusão. Ele vai substituir Joílson, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada. Na outra lateral, Alessandro foi barrado do time titular e quem começa o jogo nessa posição é Marcelo Xavier. No meio-de-campo Winck mudou tudo. Goiano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, será substituído por Moisés, que está recuperado de contusão. Outro que está de volta é Batista, que ganhou a vaga de Maninho. Completam o meio Renato e Paulo Nunes. No ataque, Cléber está confirmado após cumprir suspensão. O ex-jogador de Guarani, Portuguesa e Coritiba jogará ao lado de Dênis, que volta ao time após ver frustada a sua negociação com o Olympique des Alpes, da Suíça.