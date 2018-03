Winck muda Mogi para voltar a vencer Depois do Mogi Mirim ter sido goleado pelo Remo por 6 a 0, o técnico Luís Carlos Winck promete fazer muitas mudanças no time que enfrenta o União São João, lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, no domingo, às 11 horas, no estádio Wilson Fernandes de Barros. O lateral-direito Passos, depois de um longo período fora do time, deve jogar, já que o titular Joílson, que vem atuando improvisado na posição, vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Na zaga, Joel reclamou de dores musculares e virou dúvida - Paulinho é seu substituto. Na lateral-esquerda, Alessandro, até então titular absoluto, pode perder a posição para Marcelo Xavier. No meio-de-campo, Goiano fica fora após ter levado o terceiro cartão amarelo. Moisés, que retorna de contusão, pode assumir o posto. Ainda no meio, Neto deve perder a posição para Renato. Outro que pode voltar é o meia Batista, que ocuparia o lugar de Maninho. Os atacantes Paulo Nunes, que estava no departamento médico, e Cléber, que volta de suspensão, são as outras novidades para a partida contra o União São João. Com relação ao atacante Dênis, cuja negociação com o futebol da Suíça não se concretizou, também há chance dele reforçar o Mogi Mirim contra o lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B.