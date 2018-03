Winck satisfeito com rendimento do Mogi Depois da derrota para o Paulista na estréia do Campeonato Brasileiro da Série B, a vitória na segunda rodada, contra o Brasiliense, por 2 a 0, deixou o técnico Luís Carlos Winck satisfeito com o desempenho do Mogi Mirim. "O mais importante foi que os jogadores não sentiram a derrota para o Paulista. Gostei muito da atuação do Mogi. Os jogadores se saíram muito bem dentro de campo e conquistaram uma importante vitória nessa competição, que demonstrou estar muito equilibrada", afirmou. Para buscar a segunda vitória na Série B, o Mogi Mirim volta a campo na sexta-feira, às 20h30, para enfrentar o Santa Cruz, em Recife.