Winck tem uma dúvida no Mogi Mirim O técnico Luís Carlos Winck tem apenas uma dúvida para escalar o time do Mogi Mirim que enfrenta o Sport Recife no próximo sábado, às 20h30, no estádio Wilson Fernandes de Barros. Sem poder contar com o volante Moisés, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador deve optar pela entrada do meia Neto, ex-Palmeiras. Já a diretoria do Mogi segue na expectativa de fechar a negociação com o atacante Clóvis, de 32 anos. O jogador, que foi o artilheiro da Série A2 Paulista, com 12 gols, defendendo a Francana, está treinando com o restante do elenco enquanto aguarda uma possível transferência para o futebol do exterior. Ele seria o substituto de Dênis, que acertou ida para o Olympique Des Alpes, da Suíça.