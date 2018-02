Wladimir torce pelo filho Gabriel O lateral-esquerdo Wladimir, jogador que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians na história do clube, torceu contra o time em que se notabilizou. "Peço desculpas, mas terei de torcer pelo São Paulo", disse o atleta, que esteve no Morumbi. Seu filho, o lateral-direito Gabriel, é do Tricolor e teve, neste sábado, a incumbência de marcar Gil. "Como minha especialidade era a marcação, dei algumas dicas para ajudar o Gabriel marcar o Gil, mas ele tem seu estilo próprio." Não adiantou muito. Logo aos 20 minutos, Gil fez boa jogada em cima de Gabriel e tocou para Liedson abrir o placar.