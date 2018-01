WO, convulsão e expulsão estranha na A-2 A quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A-2 foi completada neste domingo com sete jogos, apresentando um pouco de tudo. Em Matão, aconteceu o esperado WO da Matonense diante do São Bento, líder absoluto da competição, com 12 pontos, dentro do Grupo 2. Mas ainda aconteceram outros lances diferentes como a convulsão sofrida pelo zagueiro Marcelo, do Olímpia, aos 35 minutos do segundo tempo e a expulsão de um reserva, Léo, do Taquaritinha, por urinar atrás do banco de reservas, na vitória do Taquaritinga sobre a Francana, por 1 a 0, no sábado à noite. Pelo Grupo 1, Rio Preto e Botafogo não saíram do 0 a 0 em São José do Rio Preto. Com o resultado, o time da casa ficou com sete pontos e na sexta posição, enquanto o Pantera chegou aos quatro pontos mas continua na incômoda sétima colocação. Em Olímpia, o time da casa - que estreava o técnico Jura - foi derrotado por 2 a 0 pelo Mirassol. A nota triste foi a convulsão do zagueiro Marcelo no segundo tempo. O jogador foi levado ao hospital mas passa bem. Na classificação, o Olímpia permanece na lanterna, sem um ponto sequer, enquanto o Mirassol é o quinto colocado, com sete pontos. Pelo Grupo 2, em Matão, o São Bento se manteve isolado na liderança ao vencer por 1 a 0 (via WO) a Matonense. O clube de Matão não conseguiu entrar em acordo com a empresa Futura e não pôs seus jogadores em campo. Em Bragança Paulista, por outro lado, o Bragantino desencantou e venceu o Flamengo de Guarulhos por 3 a 0. Com o resultado, o Massa Bruta chegou aos sete pontos, ficando na quarta posição, enquanto o rubro-negro permanece em oitavo, com apenas três. O Taubaté venceu o Nacional em casa pela contagem mínima e assegurou o terceiro lugar, com nove pontos, deixando o time da Capital com cinco pontos e no sexto lugar. Fechando a rodada, em Itápolis, o Noroeste goleou o Oeste, por 5 a 1. Confira os resultados da 4ª rodada: Bandeirante 0 x 0 Sertãozinho, Juventus 4 x 1 Guaratinguetá, Comercial 0 x 1 Araçatuba, Taquaritinga 1 x 0 Francana, Rio Preto 0 x 0 Botafogo, Olímpia 0 x 2 Mirassol, Taubaté 1 x 0 Nacional, Bragantino 3 x 0 Flamengo, Matonense 0 x 1 São Bento (WO), Oeste 1 x 5 Noroeste.