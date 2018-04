Wolfsburg contrata meio-campista do rival Stuttgart

O meio-campista Daniel Didavi foi oficialmente anunciado, nesta terça-feira, como novo reforço do Wolfsburg para a próxima temporada do futebol europeu. O jogador de 26 anos de idade deixará o Stuttgart e assinou acordo para defender a sua nova equipe até 2021.

O contrato de Didavi com o Stuttgart expira no final desta temporada europeia, sendo que na temporada 2011/2012 ele chegou a atuar por empréstimo no Nuremberg, clube que hoje está na segunda divisão do futebol alemão.

Com 24 gols marcados no Campeonato Alemão em 77 jogos disputados com as camisas de Nuremberg e Stuttgart, o atleta ressaltou que aceitar a proposta do rival Wolfsburg foi "a mais difícil decisão de toda sua vida".

O Stuttgart tentou segurar, sem sucesso, Didavi, que vem sendo decisivo pelo time pelo qual marcou dez gols e deu cinco assistências na atual campanha da equipe no Campeonato Alemão. Desta forma, ele vem ajudando sua equipe a afastar o risco de rebaixamento na competição, na qual ocupa hoje a 12ª posição, seis pontos à frente de Augsburg e Eintracht Frankfurt, que hoje encabeçam a área de risco da tabela.

Já o Wolfsburg, atual sétimo colocado do Campeonato Alemão, irá receber o Real Madrid nesta quarta-feira, na Alemanha, no confronto de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.