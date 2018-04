Wolfsburg anuncia contratação de jogador da seleção chinesa

O Wolfsburg anunciou nesta terça-feira a contratação do meio-campista Zhang Xizhe, que estava no Beijing Guoan, da China, e assinou contrato por duas temporadas e meia. "É alguém que pode nos ajudar a longo prazo", disse Klaus Allofs, diretor do clube alemão, elogiando o jogador chinês de 23 anos.

O dirigente também disse acreditar que Zhang conseguirá ter sucesso na transição do futebol chinês para a Alemanha. O meia agradeceu a confiança do Wolfsburg e falou em alemão, dizendo que era um "dia especial" e que estava ansioso para jogar por "um clube tão grande".

Com a sua contratação, Zhang se tornou o quarto jogador chinês a ser contratado para atuar em um clube da elite do futebol alemão. Ele foi campeão nacional em 2009 e eleito para a seleção ideal do Campeonato Chinês em 2013 e 2014.

Após a disputa de 15 rodadas, o Wolfsburg está na segunda colocação no Campeonato Alemão com 30 pontos e nove a menos do que o líder Bayern de Munique.