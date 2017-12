Wolfsburg bate o Bayer Leverkusen O Bayer Leverkusen não conseguiu superar o Wolfsburg, fora de casa. Perdeu por 3 a 1, pela 18ª rodada do Campeonato Alemão, e deixou escapar a chance de assumir a liderança isolada da competição. A equipe dos brasileiros Lúcio e Zé Roberto continua dividindo a primeira colocação com o Borussia Dortmund, com 39 pontos. Aos 40 minutos do primeiro tempo, o atacante brasileiro Róbson Ponte, ex-Guarani, abriu o placar para os donos da casa. No segundo tempo, o Wolfsburg ampliou, aos 12 e aos 32, com Maric. O atacante Neuville descontou para o Bayer, aos 42 minutos. Outro que perdeu uma boa oportunidade de subir na classificação foi o Kaiserslautern. O time do brasileiro Lincoln, ex-Atlético-MG, foi surpreendido pelo Munique 1860, e perdeu por 3 a 1. A equipe ocupa a quarta colocação, com 35 pontos, um a menos que o Werder Bremen, terceiro colocado. Foi a primeira derrota do Kaiserslautern em seu estádio nesta temporada. Completaram a rodada: Colonia 0, Stuttgart 0 e Hansa Rostock 1, Schalke 04 3. A Bundesliga sofrerá um período de recesso, em função do forte inverno na Alemanha, e voltará apenas no dia 26 de janeiro.