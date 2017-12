Wolfsburg empata com Colônia e soma o sexto jogo sem vitória

O Wolfsburg continua ladeira abaixo no Campeonato Alemão e a vaga para a Liga dos Campeões vai ficando cada vez mais distante. Neste domingo, a equipe ficou no empate por 1 a 1 com o Colônia, em casa, e chegou ao sexto jogo consecutivo sem vitória na competição. O último triunfo aconteceu na 13ª rodada, quando goleou o Werder Bremen por 6 a 0, em novembro de 2015.

De lá para cá foram três derrotas e, contando a partida deste domingo, três empates. Por isso, o Wolfsburg aparece apenas na sétima colocação, com 27 pontos, a quatro do Bayer Leverkusen, que é o quarto colocado e última equipe no grupo que vai à Liga dos Campeões. O Colônia é o nono, com 25 pontos.

O time anfitrião contou com a presença dos brasileiros Dante, Naldo e Luiz Gustavo entre os titulares e tomou conta do jogo no primeiro tempo. Luiz Gustavo teve boa chance de abrir o marcador aos 33 minutos, quando arriscou chute da entrada da área, para boa defesa do goleiro Horn. Cinco minutos depois, Schurrle chutou por cima.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Colônia voltou mais ligado para a etapa final e assustou em cabeceio do atacante Modeste logo aos oito minutos. Benaglio fez boa defesa. O Wolfsburg respondeu com Luiz Gustavo, que desviou cruzamento e acertou a trave.

A partida seguiu equilibrada. Aos 22 minutos, o time da casa abriu o placar. Vieirinha fez boa jogada pela direita e cruzou para Julian Draxler bater de primeira e marcar. O Colônia foi para cima e empatou oito minutos depois com Modeste, que bateu da entrada da área para as redes.

A partir daí, os anfitriões se desesperam em busca do gol da vitória e não conseguiram mais organizar jogadas ofensivas. Os visitantes se seguraram atrás e garantiram o ponto fora de casa. Na próxima rodada, o Wolfsburg encara o Schalke 04 fora de casa, sábado. No domingo, o Colônia visita o Hamburgo.