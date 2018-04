Wolfsburg empata e vê Bayern abrir 9 pontos no Campeonato Alemão

O Bayern de Munique ficou um pouco mais confortável na liderança do Campeonato Alemão ao término da 15ª rodada. Afinal, neste domingo, o segundo colocado Wolfsburg não passou de um empate por 1 a 1 com o Paderborn, em casa, permitindo que a diferença de pontos para o vice-líder agora seja de nove pontos.

Com 39 pontos e ainda invicto no Campeonato Alemão após golear o Augsburg por 4 a 0 no último sábado, o Bayern é seguido pelo Wolfsburg, que agora está com 30 e possui seis de vantagem para o terceiro colocado, o Bayer Leverkusen, com 24, assim como Borussia Mönchengladbach e Augsburg. Já o Paderborn é o décimo colocado com 18 pontos.

O Wolfsburg até começou melhor a partida e abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, com o gol contra marcado pelo espanhol Rafa. Porém, o time desperdiçou uma boa chance de ficar com uma vantagem confortável no placar aos 30 minutos, quando o meia croata Ivan Perisic desperdiçou uma cobrança de pênalti.

A oportunidade perdida pelo time dos brasileiros Naldo e Luiz Gustavo cobrou seu preço na etapa final. Aos seis minutos, o albanês Alban Meha converteu pênalti favorável ao Paderborn e definiu o empate por 1 a 1 com o Wolfsburg.