Wolfsburg faz 3 a 0 no Schalke e dorme na liderança do Alemão

Atual vice-campeão alemão, o Wolfsburg fez a lição de casa nesta sexta-feira, na abertura da terceira rodada, ao derrotar o Schalke por 3 a 0, diante de sua torcida. A vitória foi sacramentada em apenas dois minutos, no segundo tempo.

Mesmo saindo na frente, com gol de Bas Dost, aos 17 minutos, o Wolfsburg teve dificuldade para impor o domínio em seu estádio. O Schalke manteve as ações equilibradas até os 13 minutos da segunda etapa, quando Ricardo Rodriguez converteu cobrança de pênalti. Aos 15, Timm Klose garantiu o triunfo ao completar de primeira cobrança de escanteio na área.

Sem enfrentar resistência do Schalke na metade final do segundo tempo, o time da casa chegou aos sete pontos e alcançou a liderança provisória da tabela. Borussia Dortmund, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, todos com seis pontos, dividem a segunda colocação da classificação.

As equipes de Munique e Leverkusen se enfrentam no sábado. O Borussia vai encarar o Hertha Berlin no domingo.