Wolfsburg faz anti-doping em argentinos A comissão técnica do Wolfsburg - time da primeira divisão da Alemanha - decidiu realizar exames anti-doping nos argentinos Andrés D´Alessandro e Juan Carlos Menseguez, depois de descobrir que os jogadores tomaram ?suplementos especiais?. Os médicos do clube temiam que um exame com os dois jogadores, após a vitória sobre o Hamburgo no último domingo, desse positivo para alguma substância proibida. Para evitar problemas futuros, um exame anti-doping interno foi realizado nesta terça-feira. ?Quando recerbermos os resultados, vamos tomar alguma providência com Andrés (D´Alessandro) e Juan (Menseguez)?, disse Kurt Ripholz, porta-voz do Wolfsburg. O meia D´Alessandro é um dos nomes cogitados para reforçar o Corinthians, depois que o treinador Daniel Passarella anunciou que não quer mais a contratação do volante Javier Mascherano, do River Plate, já apalavrado com Kia Joorabchian, presidente da MSI/Corinthians, para ser apresentado após a Copa Libertadores da América.