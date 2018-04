Wolfsburg ganha mais uma e se consolida na vice-liderança

Mesmo fora de casa, o Wolfsburg derrotou o Hanover por 3 a 1, neste sábado, pela 14ª rodada do Campeonato Alemão. Com isso, conseguiu se consolidar na vice-liderança, agora com 29 pontos, com cinco de vantagem sobre o terceiro colocado Augsburg, que também venceu.

Depois de ter vencido o Colonia por 2 a 1, subindo para 24 pontos, o Augsburg corre o risco de perder a terceira posição ainda neste sábado. Afinal, o Bayer Leverkusen está com 23 pontos e vai enfrentar o líder Bayern de Munique, que domina o campeonato com 33 pontos.

No jogo em Hannover, o Wolfsburg ganhou com gols de De Bruyne, Bas Dost e Maximilian Arnold - Joselu descontou para os donos da casa. Já o Augsburg também venceu fora de casa neste sábado, graças a Djurdjic e Esswein - antes, Ujah tinha aberto o placar para o Colonia. Mais três jogos já foram disputados neste sábado no Campeonato Alemão: Borussia Mönchengladbach 3 x 2 Hertha Berlin, Paderborn 1 x 1 Freiburg e Stuttgart 0 x 4 Schalke.