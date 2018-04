Wolfsburg garante vaga na Liga dos Campeões e anuncia contratação

Se ainda não garantiu o vice-campeonato alemão, o Wolfsburg pelo menos já está classificado para a fase de grupos da Liga dos Campeões e com um reforço importante. Neste domingo, a equipe dos brasileiros Naldo e Luiz Gustavo fez 3 a 1 no Paderborn, fora de casa, e comemorou anunciando a contratação do atacante Max Kruse, do Borussia Mönchengladbach.

O jogador tem 27 anos e 11 partidas pela seleção alemã. Os dois clubes concordaram em não revelar os valores da negociação, mas a imprensa local relata que Kruse tinha cláusula de rescisão de 12 milhões de euros.

Pelo Mönchengladbach, atuou em 64 partidas do Campeonato Alemão, marcando 23 gols e dando outras 20 assistências. Sua contratação já é uma precaução caso algum gigante europeu coloque a mão no bolso para comprar o belga De Bruyne, destaque do Wolfsburg nesta temporada.

De atacantes, o clube está bem servido. Neste domingo, o holandês Bas Dost marcou duas vezes na vitória sobre o Paderborn e chegou a 16 gols no Campeonato Alemão. Só está atrás de Robben, do Bayern, e Meier, do Eintracht Frankfurt, que têm respectivamente 17 e 19 gols.

Faltando duas rodadas para o fim do Alemão, o Wolfsburg é o vice-líder, com 65 pontos, dois a mais que o Borussia Mönchengladbach e sete à frente do Bayer Leverkusen. Só o primeiro (o Bayern de Munique), o segundo e o terceiro colocados têm vaga direta na fase de grupos da Liga. O quarto tem de jogar uma rodada de playoffs. O Paderborn é o penúltimo colocado com 31 pontos, mesma pontuação do Freiburg, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

No outro jogo do Alemão deste domingo, o Colônia venceu o Schalke 04 por 2 a 0, em casa. O resultado levou os anfitriões aos 39 pontos na décima posição. Os visitantes continuam em sexto lugar, com 45 pontos, o que dá direito a uma vaga na Liga Europa, mas viram o Borussia Dortmund encostar na sétima colocação, apenas dois pontos atrás.