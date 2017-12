Wolfsburg perde e Bayern segue líder O Bayern de Munique assumiu a liderança do Campeonato Alemão após a derrota deste domingo do Wolfsburgo para o Hamburgo por 3 a 1, em jogo válido pela 14ª rodada da competição. O Wolfsburgo abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo com Thomas Brdaric e dava a impressão de estar em um dia inspirado. Mas não estava. O belga Daniel Van Buyten, Sergei Barbarez e o argentino Romeo viraram o placar e garantiram a vitória do Hamburgo, que jogou diante de sua torcida. Em outra partida disputada neste domingo, Nuremberg e Hannover 96 empataram por 1 a 1. A vitória de sábado do Bayern de Munique sobre o Kaiserslautern por 3 a 1, de virada, deixou a equipe na liderança, com 29 pontos. O Wolfsburgo, agora segundo com 27, está ao lado do Schalke 04, que derrotou no sábado o Bayer Leverkusen por 3 a 0, fora de casa, com participação dos brasileiros Aílton e Lincoln (um gol cada um).