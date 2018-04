Wolfsburg sai na frente da Inter na Liga Europa com gol de Naldo

Vice-líder do Campeonato Alemão e ainda sonhando em tirar o título nacional do Bayern de Munique, o Wolfsburg mostrou sua força nesta quinta-feira. Pela partida de ida das oitavas de final da Liga Europa, ganhou em casa da Inter de Milão, de virada, por 3 a 1. Agora, pode até perder por um gol de diferença na Itália para mesmo assim avançar às quartas.

Palacio abriu o placar para os italianos logo aos 5 minutos. O empate veio com Naldo, como sempre de cabeça - o zagueiro sequer precisou sair do chão, uma vez que estava sem marcação.

Em ótima fase, o belga De Bruyne, que já havia batido o escanteio do primeiro gol, fez os outros dois, ambos depois do intervalo. Aos 18, Carrizo saiu jogando muito mal e deu nos pés de Vieirinha. O português só rolou para De Bruyne fazer. Doze minutos depois, o belga completou o placar de falta.

O dia não era dos italianos. Mais cedo, em São Petersburgo, o Zenit recebeu o Torino e ganhou por 2 a 0. Hulk foi titular do time russo, mas os gols foram marcados pelo italiano Criscito e pelo belga Witsel.

Aliás, o dia era da Bélgica. Em casa, o Brugge, líder do Campeonato Belga, fez 2 a 1 no Besiktas, de virada. Já o Ajax tropeçou na Ucrânia e perdeu de 1 a 0 do Dnipro. O time do lateral Egídio marcou com Zozulya.