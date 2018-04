Wolfsburg suspende o brasileiro Diego por um jogo após pênalti perdido

BERLIM - O Wolfsburg suspendeu por uma partida o meia brasileiro Diego por ter descumprido ordens e cobrado um pênalti na derrota de sua equipe por 1 a 0 contra o Hannover, no sábado, pelo Campeonato Alemão, informou nesta terça-feira o novo treinador da equipe, Pierre Littbarski.

Diego tomou a bola das mãos de Patrick Helmes, que estava designado pelo clube para cobrar o pênalti, mas acertou o travessão na cobrança a 10 minutos do fim da partida. A derrota resultou na demissão do técnico Steve McClaren.

Littbarski, campeão do mundo em 1990 com a Alemanha e que assumiu o cargo na segunda-feira, disse que Diego não jogará no sábado contra o Hamburgo.

"Diego não vai jogar. Eu o suspendi após o incidente em nossa partida mais recente", disse Littbarski, que era assistente de McClaren. "Depois de sábado tudo será esquecido e ele poderá mostrar novamente que nos pode ser útil."

Diego foi contratado pelo Wolfsburg da Juventus no ano passado, mas ainda não conseguiu mostrar toda a sua categoria. A equipe está muito perto da zona de rebaixamento e venceu apenas um de seus últimos 11 jogos na Bundesliga.