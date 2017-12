Wolfsburg vence e mantém liderança O Wolfsburg goleou o Stuttgart por 3 a 0 neste sábado, na abertura da 13ª rodada, e se manteve na liderança do Campeonato Alemão com 27 pontos. Os gols do jogo foram marcados por Brdaric e Petrov (2). Com a vitória, o Wolfsburg abre três pontos de vantagem sobre o Schalke 04, o segundo colocado, que perdeu em casa para o Hertha Berlim por 3 a 1. Asamoah fez o gol do Schalke e Marcelinho Paraíba, Rafael e Niko Kovac marcaram para o Hertha. Veja todos os resultados deste sábado: Kaiserslautern 1 x 0 Borussia Dortmund Friburgo 2 x 3 Arminia Bielefeld Hannover 2 x 0 Manuncia Borússia Moenchengladbach 2 x 1 Nuremberg Wolfsburg 3 x 0 Stuttgart Schalke 04 1 x 3 Hertha Berlín Werder Bremen 2 x 2 Bayer Leverkusen A rodada será completada neste domingo com mais duas partidas: Bochum x Bayern Múnich e Hansa Rostock x Hamburgo.