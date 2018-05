Wolfsburg vence Hamburgo e assume quarto lugar do Alemão

HAMBURGO - No último jogo deste sábado pela 31ª rodada do Campeonato Alemão, o Wolfsburg assumiu provisoriamente a quarta posição da tabela ao vencer o Hamburgo por 3 a 1, fora de casa. O resultado levou a equipe aos 53 pontos, dois à frente do Bayer Leverkusen, que tem uma partida a menos e poderá retomar o posto neste domingo, quando pegará o Nuremberg, também longe de seus domínios.

O Hamburgo, por sua vez, se manteve na zona de rebaixamento, estacionado nos 27 pontos, no 16º lugar da tabela de classificação. Com essa posição, se o campeonato tivesse terminado hoje o clube teria de disputar um playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão alemã para definir a última vaga na elite nacional.

No duelo que fechou o dia na Alemanha, o Wolfsburg não se intimidou com o fato de estar jogando fora de casa e no primeiro tempo já abriu 2 a 0, com gols de Perisic e De Bruyne. Na etapa final, Olic ampliou a vantagem logo aos 4 minutos, antes de Ilicevic descontar o placar.