Wolfsburg vence Holstein e fica em vantagem no playoff do rebaixamento do Alemão

O Wolfsburg derrotou o Holstein por 3 a 1 nesta quinta-feira, em casa, no jogo de ida do playoff contra o rebaixamento do Campeonato Alemão. Pelas regras da competição, o antepenúltimo colocado na temporada, o Wolfsburg, faz duas partidas com o terceiro colocado da segunda divisão, o Holstein, para definir quem disputará a próxima temporada na elite do futebol do país.

Depois de fazer uma campanha ruim na temporada, o Wolfsburg encontrou certa dificuldade, especialmente na primeira etapa, mas depois conseguiu embalar diante de sua torcida e alcançou a vitória. Agora, tem a vantagem de perder por até um gol de diferença no jogo de volta, que se mantém na primeira divisão.

O duelo decisivo está marcado para a próxima segunda-feira, no estádio do Holstein, que busca pela primeira vez em sua história o acesso. No entanto, pelo que demonstrou no primeiro jogo, será difícil obter o feito inédito.

O Wolfsburg, que contou com o lateral-direito brasileiro William (ex-Internacional) entre os titulares, saiu na frente com um gol aos 13 minutos marcado por Origi. Ele aproveitou rebote do chute de Renato Steffen e mandou para as redes.

O Holstein reagiu e conseguiu o empate aos 34 com um golaço. Drexler fez grande jogada pela esquerda. Sem muito espaço, na linha de fundo, driblou dois marcadores, invadiu a área e rolou para Schindler marcar.

O time anfitrião ainda conseguiu terminar o primeiro tempo à frente do marcador. Aos 40 minutos, Brekalo desviou de cabeça: 2 a 1. No segundo tempo, o Wolfsburg começou melhor e ampliou com Malli, que aproveitou contra-ataque e deu um leve toque na saída do goleiro.

O Wolfsburg poderia até ter feito o quarto, mas desperdiçou os contra-ataques. Nos dez minutos finais, o Holstein foi para cima e teve ao menos duas grandes chances para diminuir o marcador. Na primeira, o camisa 10 do time, Ducksch recebeu livre e chutou de bico para longe. Na outra, Dominic Peitz invadiu a área, mas bateu para fora. No último minuto, os visitantes ainda reclamaram de um pênalti após choque entre Knoche, do Wolfsburg, com Kinsombi. Mas o árbitro mandou o jogo seguir.

O Wolfsburg ficou em antepenúltimo no Alemão e conseguiu terminar à frente apenas de duas equipes. Os rebaixados, sem direito a playoff, foram o Hamburgo, que caiu pela primeira vez em sua história ao terminar em penúltimo lugar, e o lanterna Colônia.

As duas equipes que conseguiram o acesso na próxima temporada foram o Fortuna Düsseldorf, que garantiu o título da Segunda Divisão, e o Nürnberg, que terminou na vice-liderança. O Holstein ficou em terceiro e ganhou o direito de jogar o playoff.