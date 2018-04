Wolfsburg vence Schalke e se reabilita no Alemão

Depois de um primeiro tempo pouco movimentado, o Wolfsburg conseguiu abrir o placar aos 10 minutos da etapa complementar, com um gol de cabeça do atacante bósnio Edin Dzeko. Aos 35, o zagueiro Benedikt Howedes empatou, mas a alegria dos donos da casa durou pouco. No minuto seguinte, Dzeko selou a vitória para os visitantes ao marcar o seu segundo gol na partida.

Com o resultado, o Wolfsburg assume momentaneamente a quinta colocação do Campeonato Alemão, com nove pontos. Já o Schalke 04, dos brasileiros Mineiro, Rafinha e Bordon, está na terceira posição, com dez pontos.