Wolfsburg vira jogo e fica na liderança do Alemão

O Wolfsburg, dos brasileiros Grafite e Josué, venceu neste sábado o Colônia por 3 a 1, na casa do adversário, e ficou na liderança isolada do Campeonato Alemão, com seis pontos. Já o adversário amarga a lanterna da competição, sem nenhum ponto após duas rodadas disputadas.

Grande destaque na conquista nacional da última edição do torneio, Grafite esteve pouco inspirado e viu seu time sair atrás no placar, mas a equipe reagiu rápido e assegurou a vitória de virada no segundo tempo.

O Colônia saiu na frente com um gol aos 4 minutos da etapa final, marcado por Ehret, mas sofreu dois gols em apenas um minuto na sequência. Dzeko, aos 28, e Womé (contra), aos 29, decretaram a virada. Aos 42 minutos, Martins ampliou para 3 a 1.

Neste domingo, o Hertha Berlin enfrenta o Borussia Monchengladbach, fora de casa, em um dos dois jogos que fecham a segunda rodada, e terá a chance de se igualar ao Wolfsburg na ponta. O mesmo vale para o Schalke 04, que também tem três pontos e recebe o Bochum.