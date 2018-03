Wolfsburg vira sobre o Hoffenheim e se afasta da zona de rebaixamento no Alemão

O Wolfsburg conseguiu uma importante virada sobre o Hoffenheim e se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Alemão. Neste domingo, o time do brasileiro Luiz Gustavo venceu em casa por 2 a 1 e respirou na competição nacional.

Os anfitriões foram a 22 pontos, na 14ª colocação, a seis de distância do grupo dos três últimos colocados. Os visitantes estão em quinto lugar, com 34, e desperdiçaram a chance de entrar para o grupo dos que estão hoje posicionados na zona de classificação para a Liga dos Campeões na próxima temporada.

O Hoffenheim saiu na frente do placar com um gol do suíço Steven Zuber, aos 26 minutos do primeiro tempo. A reação do Wolfsburg só veio na etapa final. Maximilian Arnaldo deixou tudo igual logo aos cinco minutos e Daniel Didavi conseguiu virar o placar aos 28.

Ainda neste domingo, o Freiburg bateu o Colônia por 2 a 1, em casa, e impediu que o adversário entrasse para a zona de classificação para a Liga dos Campeões. Com o resultado, o time anfitrião subiu para a oitava colocação, com 29 pontos, enquanto os visitantes permaneceram em sétimo, com 32, a dois de distância do G4.

As equipes voltam a campo pelo Alemão no próximo final de semana. No sábado, o Wolfsburg visita o Borussia Dortmund, o Hoffenheim receberá o Darmstadt e o Freiburg jogará fora contra o Hamburgo. No domingo, o Colônia receberá o Schalke 04.

O líder da competição é o Bayern de Munique, que tem 49 pontos, e voltará a campo no sábado para visitar o Hertha Berlin. O RB Leipzig, segundo colocado, com 42, jogará no domingo contra o Borussia Mönchengladbach, fora de casa.