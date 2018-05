Wolfsburg volta a vencer no playoff e se mantém na elite alemã

O Wolfsburg venceu o Holstein Kiel por 1 a 0 nesta segunda-feira, fora de casa, no jogo de volta do playoff do rebaixamento, e se garantiu na primeira divisão do Campeonato Alemão na próxima temporada.

No duelo de ida, a equipe já havia ficado em vantagem após bater a equipe da segunda divisão por 3 a 1 - o duelo coloca frente à frente o antepenúltimo da tabela do Alemão contra a terceira melhor equipe da Segundona.

Sem passar apertos, o time visitante controlou a partida nesta segunda-feira. Como já tinha a vantagem de poder perder por até um gol de diferença, o Wolfsburg esperava pelo adversário no campo de defesa à espera do contra-ataque.

E foram os visitantes que criaram a melhor oportunidade da etapa inicial. Malli aproveitou sobra na entrada da área e mandou para as redes. O árbitro da partida, incicialmente, validou o gol. No entanto, o árbitro de vídeo reviu o lance e entendeu que o centroavante Origi estava em posição de impedimento bem na frente do goleiro e teve influência na jogada.

O Holstein era mais fraco tecnicamente e tentava chegar nas bolas aéreas, mas pecava no último passe. O gol da vitória do Wolfsburg saiu aos 20 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, Robin Knoche cabeceou para as redes.

O time anfitrião foi então para cima do adversário e também teve um gol anulado pelo árbitro de vídeo, marcado Czichos. No lance, a arbitragem entendeu que o jogador do Holstein ajeitou a bola com a mão antes de mandar para as redes.

O Wolfsburg ficou em antepenúltimo no Alemão, terminando a competição à frente apenas de duas equipes. Os rebaixados, sem direito a playoff, foram o Hamburgo, que caiu pela primeira vez em sua história ao terminar em penúltimo lugar, e o lanterna Colônia.

As duas equipes que conseguiram o acesso na próxima temporada foram o Fortuna Düsseldorf, que garantiu o título da Segunda Divisão, e o Nürnberg, que terminou na vice-liderança. O Holstein ficou em terceiro e ganhou o direito de jogar o playoff.