Wolfsburgo segue líder na Alemanha Com um gol do argentino Diego Klimowicz no último minuto, o Wolfsburgo derrotou o Kaiserslautern por 2 a 1, neste sábado, e garantiu a liderança do Campeonato Alemão, após sete rodadas. A equipe - que é patrocinada pela fabricante de automóveis Volkswagen - chegou à liderança do campeonato pela primeira vez em sua história na rodada anterior. O Wolfsburgo abriu a contagem com o búlgaro Martin Petrov aos 13 minutos do primeiro tempo. A oito minutos do final, Carsten Jancker igualou o placar, mas no finalzinho o argentino fez o gol da vitória. O Stuttgart não teve problemas e goleou o Bayer Leverkusen por 3 a 0. O Werder Bremen, atual campeão alemão, também não encontrou dificuldades e bateu o Bochum por 4 a 1, com 3 gols do atacante Miroslav Klose. O Bayern de Munique, por sua vez, derrotou o Friburgo por 3 a 1. A sétima rodada será completada no domingo conm mais dois jogos: Maguncia x Borussia Dortmund e Hamburgo x Hertha Berlín.