WQS da Austrália terá 27 brasileiros O Brasil estará bem representado no Salomon Masters, evento seis estrelas do World Qualifying Series (WQS) que será realizado a partir de segunda em Margareth River, Austrália. Na disputa dos 2750 pontos e US$ 15 mil de prêmio, estão 27 representantes do País, entre eles os campeões mundiais júnior Pablo Paulino e Adriano de Souza, o bicampeão do WQS Neco Padaratz, Fábio Gouveia, além de Peterson Rosa, Victor Ribas, Raoni Monteiro e Armando Daltro.