Xabi Alonso desfalcará Real Madrid por dez dias

Devido à contusão, Alonso foi substituído no decorrer do confronto. De acordo com o departamento médico do clube, são grandes as chances de que ele volte a jogar na próxima partida do clube na Liga, contra o Olympique de Marselha, no dia 30 deste mês.

Outro jogador que lesionou-se e desfalcará a equipe é o zagueiro alemão Cristoph Metzelder. Também com uma lesão muscular na coxa, ele ficará fora dos gramados por três semanas.

O Real Madrid lidera o Grupo C da Liga dos Campeões com três pontos e três gols de saldo. No Campeonato Espanhol, o clube tem 100% de aproveitamento após duas rodadas, ao lado de Barcelona, Valencia e Athletic Bilbao.