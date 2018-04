Xavi completa 700 jogos pelo Barcelona e ganha homenagem do clube

SÃO PAULO - Xavi chegou à marca de 700 jogos pelo Barcelona nesta quinta-feira, durante a vitória por 2 a 0 diante do Getafe, em partida válida pela Copa do Rei. O meio-campo, que lidera a lista entre os jogadores que mais vestiram a camisa do time catalão, ganhou uma homenagem no site oficial do clube.

Além de todas as estatísticas das 16 temporadas em que Xavi defendeu o Barcelona, há um vídeo com depoimentos dos companheiros de time. Nele, Puyol, Iniesta, Valdés, Messi e Busquets falam sobre a carreira do camisa 6. "Pode jogar muito mais e pode chegar aos mil jogos, que é um bom número", disse Puyol.

Chamado de lenda pelo clube, Xavi tornou-se o jogador com mais jogos pelo Barcelona em janeiro de 2011, quando superou o zagueiro Migueli, que atuou em 549 jogos, entre 1973 e 1988. Puyol também repetiu a façanha e já ocupa a segunda posição, com 589 partidas. Valdés é o quarto, com 522, seguido de Iniesta, com 483.

Segundo o Barcelona, Xavi jogou, em média, 43,75 partidas por temporada. O meia marcou 82 gols pelo clube. No total, nove treinadores passaram pelo Barcelona desde que o meia estreou pela equipe principal: Van Gaal, Serra Ferrer, Toño de la Cruz, Antic, Rijkaard, Guardiola, Vilanova e Tata Martino.

O primeiro jogo do meio-campo, que ainda usava a camisa 26, deu-se no dia 18 de agosto de 1998, sob o comando de Van Gaal. O meio-campo é também o recordista de títulos no Barcelona. São 22 conquistas: sete Campeonatos Espanhol, três Ligas dos Campeões, duas Copas do Rei, seis Supercopas da Espanha, duas Supercopas da Europa e dois Mundiais de Clubes.

A camisa usada por Xavi na histórica partida contra o Getafe será doada ao Museu do Barcelona. O jogador completará 34 anos no próximo dia 25. O contrato do meia irá até junho de 2016. Até lá, o camisa 6 terá 18 temporadas defendendo o clube.