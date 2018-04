Xavi diz que Barcelona pode ganhar seis títulos

O Barcelona já conquistou o primeiro de seis títulos, já que no domingo derrotou o Athletic Bilbao por 3 a 0 pela Supercopa da Espanha. Agora, vai disputar a Supercopa da Europa, o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei, a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes.

O time espanhol vem de uma temporada histórica em que conquistou os títulos do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei e da Liga dos Campeões. O técnico Guardiola, porém, tratou de diminuir as expectativas ao dizer que repetir o feito é uma missão "impossível".

Xavi assinalou que o fundamental é evitar uma queda de rendimento como a que ocorreu há dois anos, quando o clube ficou sem títulos uma temporada depois de ser campeão espanhol e europeu. "Há uma pressão maior, mas é uma pressão que nós gostamos e ganhar os seis títulos é um desafio muito bonito", disse.