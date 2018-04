Xavi diz que não imagina Barcelona sem Guardiola

"Não imagino um Barcelona sem Guardiola. É uma peça fundamental nessa engrenagem e penso que sua renovação é necessária, mas só depende dele", afirmou o jogador, reforçando o desejo de todos os jogadores do elenco.

"Todos queremos que ele renove, mas é um tema dele. Da direção e dele. Acho que ele quer continuar e que está bem aqui, que se sente importante dentro do barcelonismo. Vejo-o trabalhando com gosto, com o mesmo entusiasmo do primeiro dia. É quem sabe o melhor treinador da história do clube, e só precisou de um ano", enalteceu o jogador.

Sobre a demora do treinador em aceitar a proposta de renovação de contrato, Xavi diz que os jogadores precisam compreender o treinador. "Pep é muito inteligente e não se equivocará, porque sempre pensa no bem do clube e do grupo. Não é egoísta. Ele está esperando por uma razão que só ele sabe", finalizou.