Xavi diz que punição a Cristiano Ronaldo foi justíssima O meio-campista Xavi Hernández aprovou nesta quarta-feira a punição dada a Cristiano Ronaldo, suspenso em duas partidas por acertar cotovelada no dinamarquês Patrick Mtiliga, do Málaga, no último do domingo. Para o jogador do Barcelona, a má intenção do português foi clara e a sentença foi justíssima.